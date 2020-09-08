Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Antakya’da orman yangınına müdahale devam ediyor

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Cumartesi günü başlayan gece saatlerinde kontrol altına alınan orman yangını, pazar günü yeniden alevlenip, öğle saatlerinde Antakya ilçesine sıçradı. Yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

07:25 -
Haberler Gündem
Antakya’da orman yangınına müdahale devam ediyor

Samandağ ilçesine yakın bir ormanlık alanda cumartesi günü saat 10.40 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü'nce müdahale edilen yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alındı.

Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle pazar günü öğle saatlerinde alevler yeniden yükseldi ve Antakya ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

FOTO: DHA

Yangına 2 uçak, 12 helikopter, 182 arazöz, 24 iş makinesi, 45 teknik personel ve 800 personelle müdahale edildi.

Yangın söndürme çalışmalarını takip etmek için bölgeye gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, geceyi Ballıöz Mahallesi'nde geçirdi.

Gece saatlerinde karadan müdahale yangına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale de başladı. (DHA)

İLGİLİ HABERHatay yangınında son durum: Yoğun çabaya rağmen kontrol altına alınamadı!Hatay yangınında son durum: Yoğun çabaya rağmen kontrol altına alınamadı!

 

Cumartesi Emniyet Hatay helikopter Kahramanmaraş pazar uçak yangın
Son güncelleme: 07:32 08.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more