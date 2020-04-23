Antalya, Alanya, Muğla imsakiyesi: 2020 iftar ve sahur saatleri

Ramazan ayını oruç tutan vatandaşlar dört gözle bekliyorlar. Her şehir farklılık gösteren iftar vaktinde sofralar kurulacak ve vatandaşlar oruçlarını sevdikleriyle beraber açacaklar. Muğla, Antalya, Alanya başta olmak üzere tüm illerimizde iftar saatlerini haberimizden okuyabilirsiniz.

ANTALYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Antalya'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:37'de başlayacak. Antalya'da ilk iftar vakti ise 19:47 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

ALANYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Alanya'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:33'da başlayacak. Alanya'da ilk iftar vakti ise 19:41 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

MUĞLA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Muğla'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:45'de başlayacak. Muğla'da ilk iftar vakti ise 19:56 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

RAMAZAN AYINDA NELER YAPILIR?

Ramazan ayı birçok güzel amelin yapılacağı, Allah’ın rızasının kazanılacağı bir mevsim. Bu ayda Hz. Muhammed'in (S.A.V) müjdelediği birçok hayrın ve Salih amelin işleneceği günler var. İşte onlardan bir kaçı:

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz’in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur’an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak