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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, grip teşhisiyle hastanede tedaviye alındı. Başkan Böcek'in, 3 gündür doktor kontrolü altında olduğu öğrenildi. 

18:50 -
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı!

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3 gün önce 39 derece ateş şikayetiyle özel hastaneye gitti. Doktorların grip teşhisi koyduğu Böcek’in tedavisinin hastanede yapılması kararı alındı.

3 gündür doktor kontrolü altına tutulan Böcek’in, bugün ya da yarın taburcu edileceği öğrenildi. Böcek’in evinde de birkaç gün istirahat edeceği ardından görevine döneceği belirtildi.

DHA

VALİDEN ‘GEÇMİŞ OLSUN’ ZİYARETİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, grip dolayısıyla hastanede tedavi edilen Muhittin Böcek’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin de katıldı. (DHA)

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Son güncelleme: 18:57 21.01.2020
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