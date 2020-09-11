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Antalya Büyükşehir Belediyesi: Başkan Böcek’in sağlık durumu stabil

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, corona virüsü tedavisinin ardından akciğerlerindeki tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedbir amaçlı uyutulmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Başkan Böcek'in 24 saat içerisindeki durumunun stabil olarak devam ettiğini açıkladı. Öte yandan Böcek'in bir an önce iyileşip, tekrar görevine dönmesi için "TürkiyeSeninleMuhittinBöcek" etiketiyle sosyal medyada destek mesajı yağdı.

13:00 -
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Antalya Büyükşehir Belediyesi: Başkan Böcek’in sağlık durumu stabil

Corona virüsü tedavisi gören CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in akciğerlerindeki tahribat nedeniyle yoğun bakımdaki tedavisi tedbir amaçlı olarak uyutularak sürüyor. Başkan Böcek’in son durumu hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Büyükşehir Belediyesi şunları paylaştı:

* Muhittin Böcek’in 07.09.2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir.

* Son 24 saat içerinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir.

DESTEK YAĞDI

Öte yandan Böcek’e destek için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Böcek’in bir an önce iyileşip, tekrar görevine dönmesi için birçok siyasi parti yetkilileri, sanatçı ve başkan Böcek’e destek olmak isteyen kişiler sosyal medya hesaplarından #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek paylaşımları yaptı. Twitter’da gündem sırasında yer alan #TürkiyeSeninleMuhittinBöcek hastagını 28 binden fazla kullanıcı paylaştı.

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Son güncelleme: 13:02 11.09.2020
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