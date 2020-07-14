Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı’ndan 15 Temmuz mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, mesajında şu ifadeleri kullandı.

* Cumhuriyetimize ve demokrasimize karşı gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişimi, Türk milletinin azmi, kararlılığı ve demokrasiye olan inancı sayesinde sonuçsuz kalmıştır.

* 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle düzenlenecek etkinliklerle şehitlerimizi bir kez daha anacak, cumhuriyete ve demokrasiye olan inancımızı, bağlılığımızı bir kez daha dile getireceğiz.

* 15 Temmuz’a dair yapacağımız en önemli işlerden bir tanesi ise çocuklarımıza ve gençlerimize demokratik ve laik düzeni öğretmek, cumhuriyetten hiçbir koşul altında vazgeçilmeyeceğini anlatmak olmalıdır.

* Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’

* 15 Temmuz’da da Türk milleti kendine ve Ata’sına yakışır bir davranış sergileyerek bu sözün gereğini yerine getirmiştir. (İHA)