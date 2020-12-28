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Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki asgari ücret belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, büyükşehir belediyesi ve ona bağlı şirketlerde 2021 yılında geçerli olacak en düşük ücretin 3 bin 100 TL olacağını açıkladı.

Güncellenme: 17:30, 28/12/2020
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Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki asgari ücret belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2021 yılı asgari ücretinin net 2 bin 825 lira olarak açıklanmasının ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı şirketlerde çalışan personeller için asgari ücretin net 3 bin 100 TL olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı şirketlerimizde 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak belirledik. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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