Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki asgari ücret belli oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2021 yılı asgari ücretinin net 2 bin 825 lira olarak açıklanmasının ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı şirketlerde çalışan personeller için asgari ücretin net 3 bin 100 TL olacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı şirketlerimizde 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak belirledik. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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