Antalya için iftar vakti saat kaçta? İftar Antalya kaç dakika kaldı? İşte Diyanet’in yayınladığı Antalya imsakiyesi…

Bereket ve huzur getiren '11 Ayın Sultanı' Ramazan Ayı nihayet geldi. Oruç için niyet eden Müslümanlar, iftar saatini beklemeye geçti. Peki Antalya'da yaşayanlar ne zaman oruç açacak? Antalya için iftar vakti saat kaçta? İftar Antalya saat kaçta olacak? İşte Antalya imsakiyesi…
İFTAR ANTALYA SAATİ
ANTALYA İMSAKİYESİ
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1441
|24 Nisan 2020 Cuma
|04:37
|06:04
|13:00
|16:44
|19:47
|21:08
|2 Ramazan 1441
|25 Nisan 2020 Cumartesi
|04:35
|06:03
|13:00
|16:44
|19:47
|21:09
|3 Ramazan 1441
|26 Nisan 2020 Pazar
|04:34
|06:02
|13:00
|16:44
|19:48
|21:11
|4 Ramazan 1441
|27 Nisan 2020 Pazartesi
|04:32
|06:01
|13:00
|16:44
|19:49
|21:12
|5 Ramazan 1441
|28 Nisan 2020 Salı
|04:31
|06:00
|13:00
|16:44
|19:50
|21:13
|6 Ramazan 1441
|29 Nisan 2020 Çarşamba
|04:29
|05:58
|13:00
|16:45
|19:51
|21:14
|7 Ramazan 1441
|30 Nisan 2020 Perşembe
|04:27
|05:57
|13:00
|16:45
|19:52
|21:16
|8 Ramazan 1441
|1 Mayıs 2020 Cuma
|04:26
|05:56
|12:59
|16:45
|19:53
|21:17
|9 Ramazan 1441
|2 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:24
|05:55
|12:59
|16:45
|19:54
|21:18
|10 Ramazan 1441
|3 Mayıs 2020 Pazar
|04:23
|05:54
|12:59
|16:45
|19:55
|21:19
|11 Ramazan 1441
|4 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:22
|05:53
|12:59
|16:45
|19:55
|21:20
|12 Ramazan 1441
|5 Mayıs 2020 Salı
|04:20
|05:52
|12:59
|16:46
|19:56
|21:22
|13 Ramazan 1441
|6 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:19
|05:51
|12:59
|16:46
|19:57
|21:23
|14 Ramazan 1441
|7 Mayıs 2020 Perşembe
|04:17
|05:50
|12:59
|16:46
|19:58
|21:24
|15 Ramazan 1441
|8 Mayıs 2020 Cuma
|04:16
|05:49
|12:59
|16:46
|19:59
|21:25
|16 Ramazan 1441
|9 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:14
|05:48
|12:59
|16:46
|20:00
|21:27
|17 Ramazan 1441
|10 Mayıs 2020 Pazar
|04:13
|05:47
|12:59
|16:46
|20:01
|21:28
|18 Ramazan 1441
|11 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:12
|05:46
|12:59
|16:46
|20:01
|21:29
|19 Ramazan 1441
|12 Mayıs 2020 Salı
|04:11
|05:45
|12:59
|16:47
|20:02
|21:30
|20 Ramazan 1441
|13 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:09
|05:44
|12:59
|16:47
|20:03
|21:32
|21 Ramazan 1441
|14 Mayıs 2020 Perşembe
|04:08
|05:43
|12:59
|16:47
|20:04
|21:33
|22 Ramazan 1441
|15 Mayıs 2020 Cuma
|04:07
|05:42
|12:59
|16:47
|20:05
|21:34
|23 Ramazan 1441
|16 Mayıs 2020 Cumartesi
|04:06
|05:42
|12:59
|16:47
|20:06
|21:35
|24 Ramazan 1441
|17 Mayıs 2020 Pazar
|04:04
|05:41
|12:59
|16:48
|20:07
|21:36
|25 Ramazan 1441
|18 Mayıs 2020 Pazartesi
|04:03
|05:40
|12:59
|16:48
|20:07
|21:38
|26 Ramazan 1441
|19 Mayıs 2020 Salı
|04:02
|05:39
|12:59
|16:48
|20:08
|21:39
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1441
|20 Mayıs 2020 Çarşamba
|04:01
|05:39
|12:59
|16:48
|20:09
|21:40
|28 Ramazan 1441
|21 Mayıs 2020 Perşembe
|04:00
|05:38
|12:59
|16:48
|20:10
|21:41
|29 Ramazan 1441
|22 Mayıs 2020 Cuma
|03:59
|05:37
|12:59
|16:48
|20:11
|21:42
|30 Ramazan 1441
|23 Mayıs 2020 Cumartesi
|03:58
|05:37
|12:59
|16:49
|20:11
|21:43
PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NEYLE AÇARDI?
Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed’in orucunu açarken ‘ateş dokunmamış’ yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),
Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: ‘Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.’
Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -‘Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.’