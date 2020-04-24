Antalya için iftar vakti saat kaçta? İftar Antalya kaç dakika kaldı? İşte Diyanet’in yayınladığı Antalya imsakiyesi…

Bereket ve huzur getiren '11 Ayın Sultanı' Ramazan Ayı nihayet geldi. Oruç için niyet eden Müslümanlar, iftar saatini beklemeye geçti. Peki Antalya'da yaşayanlar ne zaman oruç açacak? Antalya için iftar vakti saat kaçta? İftar Antalya saat kaçta olacak? İşte Antalya imsakiyesi…

İFTAR ANTALYA SAATİ



ANTALYA İMSAKİYESİ

Hicri Tarih Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 Ramazan 1441 24 Nisan 2020 Cuma 04:37 06:04 13:00 16:44 19:47 21:08 2 Ramazan 1441 25 Nisan 2020 Cumartesi 04:35 06:03 13:00 16:44 19:47 21:09 3 Ramazan 1441 26 Nisan 2020 Pazar 04:34 06:02 13:00 16:44 19:48 21:11 4 Ramazan 1441 27 Nisan 2020 Pazartesi 04:32 06:01 13:00 16:44 19:49 21:12 5 Ramazan 1441 28 Nisan 2020 Salı 04:31 06:00 13:00 16:44 19:50 21:13 6 Ramazan 1441 29 Nisan 2020 Çarşamba 04:29 05:58 13:00 16:45 19:51 21:14 7 Ramazan 1441 30 Nisan 2020 Perşembe 04:27 05:57 13:00 16:45 19:52 21:16 8 Ramazan 1441 1 Mayıs 2020 Cuma 04:26 05:56 12:59 16:45 19:53 21:17 9 Ramazan 1441 2 Mayıs 2020 Cumartesi 04:24 05:55 12:59 16:45 19:54 21:18 10 Ramazan 1441 3 Mayıs 2020 Pazar 04:23 05:54 12:59 16:45 19:55 21:19 11 Ramazan 1441 4 Mayıs 2020 Pazartesi 04:22 05:53 12:59 16:45 19:55 21:20 12 Ramazan 1441 5 Mayıs 2020 Salı 04:20 05:52 12:59 16:46 19:56 21:22 13 Ramazan 1441 6 Mayıs 2020 Çarşamba 04:19 05:51 12:59 16:46 19:57 21:23 14 Ramazan 1441 7 Mayıs 2020 Perşembe 04:17 05:50 12:59 16:46 19:58 21:24 15 Ramazan 1441 8 Mayıs 2020 Cuma 04:16 05:49 12:59 16:46 19:59 21:25 16 Ramazan 1441 9 Mayıs 2020 Cumartesi 04:14 05:48 12:59 16:46 20:00 21:27 17 Ramazan 1441 10 Mayıs 2020 Pazar 04:13 05:47 12:59 16:46 20:01 21:28 18 Ramazan 1441 11 Mayıs 2020 Pazartesi 04:12 05:46 12:59 16:46 20:01 21:29 19 Ramazan 1441 12 Mayıs 2020 Salı 04:11 05:45 12:59 16:47 20:02 21:30 20 Ramazan 1441 13 Mayıs 2020 Çarşamba 04:09 05:44 12:59 16:47 20:03 21:32 21 Ramazan 1441 14 Mayıs 2020 Perşembe 04:08 05:43 12:59 16:47 20:04 21:33 22 Ramazan 1441 15 Mayıs 2020 Cuma 04:07 05:42 12:59 16:47 20:05 21:34 23 Ramazan 1441 16 Mayıs 2020 Cumartesi 04:06 05:42 12:59 16:47 20:06 21:35 24 Ramazan 1441 17 Mayıs 2020 Pazar 04:04 05:41 12:59 16:48 20:07 21:36 25 Ramazan 1441 18 Mayıs 2020 Pazartesi 04:03 05:40 12:59 16:48 20:07 21:38 26 Ramazan 1441 19 Mayıs 2020 Salı 04:02 05:39 12:59 16:48 20:08 21:39 KADİR GECESİ 27 Ramazan 1441 20 Mayıs 2020 Çarşamba 04:01 05:39 12:59 16:48 20:09 21:40 28 Ramazan 1441 21 Mayıs 2020 Perşembe 04:00 05:38 12:59 16:48 20:10 21:41 29 Ramazan 1441 22 Mayıs 2020 Cuma 03:59 05:37 12:59 16:48 20:11 21:42 30 Ramazan 1441 23 Mayıs 2020 Cumartesi 03:58 05:37 12:59 16:49 20:11 21:43

PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed’in orucunu açarken ‘ateş dokunmamış’ yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),

Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: ‘Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.’

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -‘Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.’