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Antalya için iftar vakti saat kaçta? İftar Antalya kaç dakika kaldı? İşte Diyanet’in yayınladığı Antalya imsakiyesi…

Ramazan Ayı’nın gelmesiyle Müslümanlar oruç ibadetini yerine getirmenin huzurunu yaşıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da oruç için niyet eden vatandaşlar iftar saatinin kaçta olacağını merak etmeye başladı. Peki Antalya için iftar vakti kaçta? Antalya’da iftar saatine kaç saat kaldı? İşte Diyanetin yayınladığı 2020 Ramazan Ayı Antalya imsakiyesi…

13:02 -
Haberler Gündem
Antalya için iftar vakti saat kaçta? İftar Antalya kaç dakika kaldı? İşte Diyanet’in yayınladığı Antalya imsakiyesi…

Bereket ve huzur getiren '11 Ayın Sultanı' Ramazan Ayı nihayet geldi. Oruç için niyet eden Müslümanlar, iftar saatini beklemeye geçti. Peki Antalya'da yaşayanlar ne zaman oruç açacak? Antalya için iftar vakti saat kaçta? İftar Antalya saat kaçta olacak? İşte Antalya imsakiyesi…

İFTAR ANTALYA SAATİ

 

ANTALYA İMSAKİYESİ

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144124 Nisan 2020 Cuma04:3706:0413:0016:4419:4721:08
2 Ramazan 144125 Nisan 2020 Cumartesi04:3506:0313:0016:4419:4721:09
3 Ramazan 144126 Nisan 2020 Pazar04:3406:0213:0016:4419:4821:11
4 Ramazan 144127 Nisan 2020 Pazartesi04:3206:0113:0016:4419:4921:12
5 Ramazan 144128 Nisan 2020 Salı04:3106:0013:0016:4419:5021:13
6 Ramazan 144129 Nisan 2020 Çarşamba04:2905:5813:0016:4519:5121:14
7 Ramazan 144130 Nisan 2020 Perşembe04:2705:5713:0016:4519:5221:16
8 Ramazan 14411 Mayıs 2020 Cuma04:2605:5612:5916:4519:5321:17
9 Ramazan 14412 Mayıs 2020 Cumartesi04:2405:5512:5916:4519:5421:18
10 Ramazan 14413 Mayıs 2020 Pazar04:2305:5412:5916:4519:5521:19
11 Ramazan 14414 Mayıs 2020 Pazartesi04:2205:5312:5916:4519:5521:20
12 Ramazan 14415 Mayıs 2020 Salı04:2005:5212:5916:4619:5621:22
13 Ramazan 14416 Mayıs 2020 Çarşamba04:1905:5112:5916:4619:5721:23
14 Ramazan 14417 Mayıs 2020 Perşembe04:1705:5012:5916:4619:5821:24
15 Ramazan 14418 Mayıs 2020 Cuma04:1605:4912:5916:4619:5921:25
16 Ramazan 14419 Mayıs 2020 Cumartesi04:1405:4812:5916:4620:0021:27
17 Ramazan 144110 Mayıs 2020 Pazar04:1305:4712:5916:4620:0121:28
18 Ramazan 144111 Mayıs 2020 Pazartesi04:1205:4612:5916:4620:0121:29
19 Ramazan 144112 Mayıs 2020 Salı04:1105:4512:5916:4720:0221:30
20 Ramazan 144113 Mayıs 2020 Çarşamba04:0905:4412:5916:4720:0321:32
21 Ramazan 144114 Mayıs 2020 Perşembe04:0805:4312:5916:4720:0421:33
22 Ramazan 144115 Mayıs 2020 Cuma04:0705:4212:5916:4720:0521:34
23 Ramazan 144116 Mayıs 2020 Cumartesi04:0605:4212:5916:4720:0621:35
24 Ramazan 144117 Mayıs 2020 Pazar04:0405:4112:5916:4820:0721:36
25 Ramazan 144118 Mayıs 2020 Pazartesi04:0305:4012:5916:4820:0721:38
26 Ramazan 144119 Mayıs 2020 Salı04:0205:3912:5916:4820:0821:39
KADİR GECESİ
27 Ramazan 144120 Mayıs 2020 Çarşamba04:0105:3912:5916:4820:0921:40
28 Ramazan 144121 Mayıs 2020 Perşembe04:0005:3812:5916:4820:1021:41
29 Ramazan 144122 Mayıs 2020 Cuma03:5905:3712:5916:4820:1121:42
30 Ramazan 144123 Mayıs 2020 Cumartesi03:5805:3712:5916:4920:1121:43

PEYGAMBERİMİZ ORUCUNU NEYLE AÇARDI?

Hazreti Muhammed orucunu açarken hep hurmayı tercih ederdi. Hazreti Muhammed’in orucunu açarken ‘ateş dokunmamış’ yiyecekler tercih ettiği aktarılıyor. Selman İbn-i mir (r.a.),

Peygamberimizin oruç açarken yenmesi gereken yiyecekler hakkında şöyle buyurduğunu rivayet ediyor: ‘Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.’

Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor; -‘Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmazdan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.’

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