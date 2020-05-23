Antalya, Muğla için Ramazan Bayramı namaz saatleri: Muğla ve Antalya’da bu yıl bayram namazı ve duha namazı kaçta kılınacak?

Bu yıl corono virüs salgını nedeniyle camilerde bayram namazı kılınamayacak. Diyanet’ten yapılan açıklamaya göre camiler 12 Haziran’da ibadete açılacak. Peki Antalya ve Muğla’da bayram namazı saat kaçta kılınacak. Diyanet’in açıkladığı bayram namazı saatlerini haberimizde bulabilirsiniz…

ANTALYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

24 Mayıs 2020 Pazar Ramazan Bayramının 1.günüdür Antalya’da bayram namazı saati 06:15 olarak açıklandı.

MUĞLA BAYRAM NAMAZI SAATİ

Muğla’da bayram namazı saat 06:24‘te kılınacak

DUHA NAMAZI NEDİR? KUŞLUK NAMAZI SAAT KAÇTA KILINIR?

Duha namazı aynı zamanda kuşluk namazı olarak da bilinir. Güneşin bir mızrak boyu yükselmesinden, yani Güneş doğduktan 45 dakika sonra başlar, öğle namazına 45 dakika kalıncaya kadar devam eder. Niteki bir hadîs-i Şerîfte: “Kuşluk namazı, deve yavrusunun ayakları sıcaktan kızdığı zamandır.” Buyurulur. (Müslim, Misâfirîn, 143)Duhâ (kuşluk) namazı dediğimiz nafile namaz bu andan itibaren kılınır. Zeval vaktine yarım saat kalıncaya kadar devam eder. İki veya dört veya sekiz veya on iki rek‘at kılınabilirse de, en faziletlisi sekiz rek‘at kılmaktır.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI CEMAATİ KAÇ KİŞİ OLMALIDIR?

Bayram namazları da aynı Cuma namazı gibi cemaatle kılınan namazlardandır. Cuma namazı kılabilmek için gerekli asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Hanefî mezhebinin önde gelen alimlerine göre Cuma namazlarının kılınabilmesi için en az imamın dışında üç kişi daha olmalıdır.

Şafi mezhebine göre ise durum daha farklıdır. Şafi mezhebine göre Cuma namazı kılınabilmesi için akıllı (âkıl), bulûğa ermiş (ergen, bâliğ), hür, erkek, mukim ve oraya yerleşmiş olan en az kırk yükümlünün bulunması şarttır.