Antalya’da 15 günlük sınırlama ve yasak

Antalya İl Hıfzıssıhha Kurulu, corona virüsü tedbirleri kapsamında il genelinde bir dizi sınırlama ve yasak getirdi. Türkiye’de artan vaka sayısına işaret edilen kararda, toplu yürüyüşlerle açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı.

STAND AÇMAK, BİLDİRİ DAĞITMAK YASAK

Kentte ayrıca, açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri/broşür/stiker dağıtma, stand açma gibi eylemlere de 15 gün müsaade edilmeyecek.

BASIN AÇIKLAMASINA SINIRLAMA

Kararda il genelinde gerçekleştirilmesi planlanan basın açıklamalarına da sınırlama getirildi. Buna göre; basın açıklamaları yalnızca açıklamayı yapacak kuruluşun binasının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek şekilde ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabilecek.

Getirilen yasaklara uymayanlara ise “Kabahatler Kanunu'na” gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

İŞTE O KARAR:

“Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen, ülkemizde de yaklaşık 197.000 vatandaşımızın hastalanmasına ve 5.097 vatandaşımızın vefat etmesine sebep olan Koronavirüs (Covid-19) salgınının, yaz aylarının gelmesiyle artma eğilimi gözlenen toplu eylem/etkinlikler nedeniyle başka kişilere de bulaşması riski taşıdığı değerlendirildiğinden, Anayasa'nın 34. maddesindeki “Herkes, önceden izin almadan, silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkına sahiptir. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı ancak, milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ve kanunla sınırlanabilir.” hükmü gereğince, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesi dikkate alınarak, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla gerekli kararların alınması ihtiyacı doğmuştur.

Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi dikkate alınarak, mevcut kamu düzeninin korunması, kamu sağlığının tehlikeye atılmaması ve Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla;

1. İlimiz genelinde siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylem/etkinlik programları kapsamında siyasi partiler, sendikalar, meslek kuruluşları, dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşlarına yapılması muhtemel ziyaretlerde sosyal mesafe kuralına uygun hareket edilmesinin sağlanmasına,

2. İşbu karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süreyle, İlimizde yapılması planlanan basın açıklamalarının, yalnızca siyasi parti/sendika/meslek kuruluşu/dernek/sivil toplum kuruluşu binalarının içerisinde veya önünde 50 kişiyi geçmeyecek sayıda katılımcıyla ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılabileceğine,

3. Toplu yürüyüşler ile açık hava toplantısı, toplu karşılama ve uğurlama gibi etkinliklerin hastalığın yayılmasına neden olma riski bulunduğundan, işbu karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süreyle İlimizde bu tür etkinliklere müsaade edilmemesine,

4. İşbu karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün süreyle İlimiz genelinde ve açık alanlarda, sosyal mesafe kuralının ihlal edilmesine ve hastalığın yayılmasına neden olacak şekilde çadır kurma, bildiri/broşür/stiker dağıtma, stand açma vb. eylemlere müsaade edilmemesine,

5. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri tarafından yapılmasına,

6. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;

a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı'nın genelgelerinde belirtilen miktarda,

b) Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,

c) Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 29.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.”