Antalya’da 64 yaşındaki tacizci tutuklandı

Manavgat’ın Side Mahallesinde, 2018 yılında 64 yaşındaki B.D., iddiaya göre, markette bir kız çocuğuna istismarda bulundu. Ailenin şikayeti üzerine jandarma tarafından gözaltına alınan B.D., sulh ceza hakimliğince ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan tutuklandı.

Duruşmalar sırasında tahliye edilen ve Manavgat 4'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’ suçundan hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan B.D., 6 Aralık 2018 tarihinde yapılan karar duruşmasında 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

“İTİRAZ GEÇ YAPILDI”

B.D., avukatı aracılığıyla 15 Şubat 2019 tarihinde Manavgat 4'ncü Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararına istinaf yoluyla Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz etti.

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 6. Ceza Dairesi tarafından verilen kararda, ilk derece mahkemesinin kararına 7 gün içinde itiraz edilebileceği hatırlatılarak, sanık avukatı tarafından yapılan itirazın bu süreden çok sonra 15 Şubat'ta yapıldığı belirtildi.

Mahkeme süresinde yapılamayan istinaf talebi nedeniyle başvuruyu reddederek sanık B. D.'nin 4 yıl 2 aylık hapis cezasını onadı.

“CEZA ÇOK AZ”

Mağdur A.A.'nın avukatı Atalay Arslan, sanığın bilerek ve isteyerek bu suçu işlediğine inandıklarını, ancak yasalardaki ceza miktarının belli olduğunu ifade etti.

Cezanın kesinleşmiş olmasının müvekkili ve ailesinin manevi acısını bir nebze hafifleteceğini dile getiren Arslan, “Ancak A.A.'nın yaşadığı psikolojik travmayı önlemeye yetmeyecek. Çocuklara yönelik cinsel taciz ve istismar suçlarının cezalarının arttırılması gerekiyor” dedi.