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Antalya’da aranan şüpheli, iki polisi bıçakla yaraladı

Antalya'da aranan şüpheli, kendisini durdurmaya çalışan iki polis memurunu bıçaklayarak yaraladı. Bacağından vurulup, etkisiz hale getirilen şüpheli ve polisler, hastaneye kaldırıldı.

13:01 -
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Antalya’da aranan şüpheli, iki polisi bıçakla yaraladı

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Aranması olduğu öğrenilen şüpheli, yolda yürürken, iki polis memuru tarafından durdurulmak istendi.

FOTO: DHA

Bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran şüpheli, polislerden birinin göğsünün sol üst kısmına diğerinin ise sağ bacağına sapladı.

FOTO: DHA

Şüpheli, bacağından tabancayla vurularak, etkisiz hale getirilirken, olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki polis ve şüpheli, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.  (DHA)

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