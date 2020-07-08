Antalya’da aranan şüpheli, iki polisi bıçakla yaraladı

Olay, öğle saatlerinde, Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Aranması olduğu öğrenilen şüpheli, yolda yürürken, iki polis memuru tarafından durdurulmak istendi.

Bu sırada üzerinde taşıdığı bıçağı çıkaran şüpheli, polislerden birinin göğsünün sol üst kısmına diğerinin ise sağ bacağına sapladı.

Şüpheli, bacağından tabancayla vurularak, etkisiz hale getirilirken, olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki polis ve şüpheli, sağlık görevlilerince ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. (DHA)