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Antalya’da Barosu eski başkanının eşi evinde ölü bulundu

Antalya’da yaklaşık 5 ay önce vefat eden Antalya Barosu eski başkanı ve eski Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Cahit Kaptanoğlu’nun eşi Yıldız Kaptanoğlu, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Kaptanoğlu'nun ölümü belediye tabibince normal ölüm olarak belirlendi.

Güncellenme: 10:09, 23/12/2020
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Antalya’da Barosu eski başkanının eşi evinde ölü bulundu

Antalya Muratpaşa’da ikamet eden Yıldız Kaptanoğlu (82) gündüz saatlerinde alışveriş yaparak evine geri döndü. Kaptanoğlu'na yakınları telefonla ulaşamayınca eve geldi. Kapıyı açan olmaması üzerine yedek anahtarla içeriye giren yakınları Yıldız Kaptanoğlu'nu koltuğun üzerinde hareketsiz bir şekilde buldu.

NORMAL ÖLÜM

112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri, sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaptanoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Belediye tabibi yaptığı incelemede Kaptanoğlu’nun ölümünü normal olarak değerlendi. Kaptanoğlu'nun cenazesi, morga kaldırıldı.

Yıldız Kaptanoğlu’nun eşi Antalya Barosu eski başkanı ve eski Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Cahit Kaptanoğlu da 5 ay önce 91 yaşında hayatını kaybetmişti. (İHA)