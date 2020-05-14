Antalya’da da ‘Askıda Fatura’ yardımı başlatıldı!

Antalya Büyükşehir Belediyesi dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar için “Askıda Fatura” uygulaması başlattı.

“Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) faturaları için düzenlenen uygulama kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar ve yardım gönüllüleri, ‘veren elin alan eli görmediği’ bir anlayışla yardımlaşacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan Askıda Fatura uygulamasına tıklayan ihtiyaç sahipleri ASAT'a ait abone bilgilerini sisteme giriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal inceleme birimi tarafından yapılan değerlendirmenin ardından uygun görüldüğü takdirde fatura askıya alınıyor.

İhtiyaç sahiplerine yardım etmek isteyen vatandaşlar ise “Askıdan Fatura Al” butonuna tıklayarak ekranda ödenmesi gereken tutarın yazılı olduğu faturalardan birini seçerek ödemesini yaparak ihtiyaç sahiplerine yardım ediyor.

“VATANDAŞIMIZIN YANINDAYIZ”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, corona virüsü salgınının ülkemizde görülmeye başlandığı 11 Mart tarihinden itibaren belediye olarak halk sağlığını tehdit edecek her türlü unsura karşı önlem aldıklarını belirterek şöyle konuştu:

*İki aydır temizlik, ilaçlama, dezenfektan, maske üretimi, gıda yardımı, sıcak yemek yardımı gibi temel yardımlar yaptık. Ekonomik sıkıntı yaşayan, işsiz kalan, zor günler geçiren vatandaşımızın yanında olmaya çalıştık.

*Bu süreçte çok sayıda vatandaşımız dayanışma duygusuyla bizimle iletişime geçiyor ve ekonomik olarak zor durumda olan vatandaşlarımıza destekte bulunmak istediğini paylaşıyor.

*İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu uygulama örnek oldu ve biz de başlattık.

*Askıda Fatura Uygulaması başlatarak aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz.

İLK 100 FATURAYI BAŞKAN ÖDEYECEK

Dayanışma içinde bu zor günlerin birlikte aşılacağını belirten Böcek şunları söyledi:

*İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek isteyen yardımsever vatandaşlarımız Antalya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesi üzerinden askıya alınan faturalara ulaşarak ödeme yapabilir.

*Salgın nedeniyle ülke olarak, toplum olarak zor günler geçiriyoruz. Bu salgının bize hatırlattığı en önemli kavram yardımlaşma ve dayanışma oldu. Dayanışma platformumuz ve gönüllü hayırseverlerimizle el ele vererek ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldık, almaya da devam edeceğiz.

*Hele hele mübarek Ramazan Ayında böylesine anlamlı paylaşımlar çok önemli. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte atlatacağız.

ASKIDA FATURA UYGULAMASI NEDİR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi yaşama geçirdiği Askıda Fatura uygulaması, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmayı hedefliyor.

https://www.antalya.bel.tr/Covid-19/Askıya-Fatura-Bırak adresinden erişilebilen sisteme, ABB sosyal hizmet birimi tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyor. Yine aynı adrese erişen herkes bu sisteme bırakılmış faturalardan istediklerini ödeyerek dayanışmaya katkı veriyor. Böylece veren elin alan eli görmediği bir dayanışma geliştiriliyor ve ihtiyaç sahibi aileler bir ölçüde rahatlatılmış oluyor.

KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne daha önce yardım başvurusunda bulunmuş ve olumlu sonuç alanlar değerlendirmeye tabii tutulmadan faturalarını askıya bırakabilecek. İlk kez sosyal yardım alanlar ise sosyal incelemeye tabii tutulacak. Onaylananların faturası askıya alınacak.

KİMLER ASKIDAN FATURA ALABİLİR?

Bütçesi el veren herkes aynı sistem üzerinden fatura alarak bir ihtiyaç sahibi ile dayanışma gösterebilecek. Ödeme yapmak isteyen yardımseverler Askıda Fatura sisteminden tutar filtreleyerek istedikleri faturayı ödeyebilecekler. Hayırseverler ödenen fatura ilgili tutardan başka hiç bir bilgi görmeyecekler.