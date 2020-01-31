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Antalya’da eski koca dehşeti

Antalya’da eski eşiyle tartışan adam, karısını ve kızını tabancayla vurarak öldürdü. Kadın olay yerinde, kızı ise hastanede hayatını kaybederken, intihar teşebbüsünde bulunan adam ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

11:24 -
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Antalya’da eski koca dehşeti

Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesinde meydana geldi. Eski eşi Esma Polat'la bir süredir tartışan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Birol K., eve gelerek eşiyle konuşmaya başladı.

Aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma sonucu Birol K., yanında getirdiği tabancayı çıkartarak Esma Polat ve kızı Ekin Köse'ye (12) ateş etti.

FOTO: İHA

Ardından Birol K. tabancayı kendine doğrultarak ateşledi. Sesleri duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esma Polat'ın öldüğünü tespit etti.

FOTO:İHA

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba ile kızı tedavi altına alındı. Yaralılardan Ekin Köse, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ağır yaralanan Birol K.'nın tedavisi ise sürüyor. (İHA)

Antalya baba Haber intihar Kadın Sağlık
Son güncelleme: 11:40 31.01.2020
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