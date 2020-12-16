Antalya’da feci kaza! 2 gün önce baba olmuştu…

Kaza sabah saatlerinde Kumluca- Antalya kara yolunda meydana geldi. Kumluca’dan Antalya yönüne giden Mehmet Aydoğmuş’un kullandığı otomobille karşı yönden gelen Kerem Karademir’in kullandığı ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Aydoğmuş ve beraberindeki Adem İşler ile ticari araç sürücüsü Kerem Karademir, araçlarda sıkıştı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Aydoğmuş ile Adem İşler’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan Kerem Karademir ise ambulansla Kumluca Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı.

Mehmet Aydoğmuş ve Adem İşler’in cenazeleri itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılabildi.

Kumluca’da seracılıkla yapan Adem İşler’in, 2 gün önce baba olduğu, vefat eden kayınvalidesinin cenazesine katılmak üzere Mehmet Aydoğmuş ile birlikte Burdur’a gitmek için yola çıktığı öğrenildi. (DHA)