Antalya’da feci olay! Fotoğraf uğruna canından oldu

Dün akşam Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi’nde meydana gelen olay şöyle gelişti:

ÇİTLERİ AŞARAK FALEZLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

Mahalledeki bir parka arkadaşıyla gelen Kazakistan uyruklu Olesia Suspitsina, burada bir süre vakit geçirdi. Ardından fotoğraf çektirmek için park içerisindeki çitleri aşan kadın, 35 metre yükseklikteki falezlerin üzerine çıktı.

35 METRE YÜKSEKLİKTEN DENİZE DÜŞTÜ

Arkadaşının fotoğrafını çektiği sırada dengesini kaybeden kadın, 35 metre yükseklikten denize düştü. Olay yerine gelen deniz polisi kadını buldu. Bota çıkarılan Suspitsina’nın hayatını kaybettiği belirlendi.



Suspitsina’nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürülürken, düştüğü sırada yanında olan arkadaşı ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)