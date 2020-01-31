Antalya’da halka yüksek arsenikli su içirmişler

Bir dönem medyanın da gündemine gelen Antalya’nın içme suyunda yoğun arsenik iddiaları, Sayıştay’ın ASAT Denetim Raporu’na yansıdı. İçme suyundaki yüksek orandaki arsenik Sayıştay raporuyla belgelenmiş oldu.

İZİNSİZ KUYU AÇILMIŞ

Sayıştay denetim raporunda, 21 Mart 2018’de Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ Hidroelektrik Enerji Daire Başkanlığı’nın yazısına göre, Termessos (Kırkgöz) kaynakları üzerinde izinsiz 14 yeni kuyu açıldığı ifade edildi. Termesssos bölgesinde yeni açılan kuyular nedeniyle suyun debisinin yaklaşık altı kat düştüğü belirten Sayıştay Denetçileri, bölgede 40 kuyunun bulunduğunu ifade etti.

“BELİRLENEN ARSENİK SEVİYESİ AŞILMIŞTIR”

Konuyla ilgili olarak Sayıştay Raporu’nda, şu ifadeler yer aldı:

* Yazıda, bölgede plansız açılan kuyular su debisini azalttığı, ortalama kuyu derinliğinin 100 metre olduğu ve yeni kuyularla bu derinliğin artabileceği vurgulanmıştır. Su temini için kaynakta derinlik artması suyun içinde bulunan arsenik oranını artıran bir neden olduğu da düşünüldüğünde bölgede alınan verilerde Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen arsenik seviyesi aşılmıştır. Bölgeye 8 milyon 195 bin TL tutarında içme suyu paket artırma tesisi yatırımı yapılmıştır.

“ARSENİKLİ SU İÇİYORUZ” DEMİŞTİ

Sözcü’ye konuşan Dönemin CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi Kara, şöyle konuştu:

*Benim konu hakkında TBMM’ne soru önergesi verdiğim dönemde, ‘İftira atıyorsun, turizm kentine böyle bir şey denir mi’ diyerek tepki gösterdiler. Biz insanların sağlıklarını korumak zorundayız. Buna göz yumamazsınız dedim. 2018 yılında sudaki arsenik oranları arttı.

* Bazı bölgelerde çeşmelerde cami, okul gibi yerlerde mikrop gibi mikroorganizmalarında olduğunu gördük. Bunun nedenini ASAT’a ve İçişleri Bakanlığı’na sorduk. ASAT “yok böyle bir şey, iftira atılıyor” açıklamasında bulundu. O zaman sonuçların açıklanmasını istedik. Açıklamadılar. Cevap gelmeyince laboratuvar sonuçlarını biz açıkladık. Cevap veremediler.

* Bugün olay yeniden Sayıştay Raporlarıyla gündeme geldi. O dönemin ASAT Genel Müdürü halen görevde. Onlara şu anki arıtmadan sonra toplanan arseniğin nerede imha edildiğini sordum. Çünkü yapılan arıtma tesisinde arseniğin imhası içinde yapılan bir bölümün olup olmadığını raporda göremedim. Onun da cevabını bekleyeceğiz.