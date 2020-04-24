Antalya’da hareketli anlar… Kıskıvrak yakalandı

Olay, Kepez ilçesi Baraj Mahallesi’nde meydana geldi. corona virüsü salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı ile ilgili devriye gezen ekipler, O.Y’nin kullandığı motosikleti durdurmak istedi.

KAÇMAYI SÜRDÜRDÜ

Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan O.Y, kaçmaya başladı. Kaçmayı sürdürürken yola poşet fırlayan O.Y.’yi yakalamak için çok sayıda polis ekibi kovalamacaya katıldı. Kırçiçeği Caddesi’nde motosikleti yol kenarında durduran O.Y, ara sokaklarda kaçmayı sürdürdü.

10 BİN TL CEZA KESİLDİ

Bu sırada önüne geçen polis, O.Y’yi yakaladı. Gözaltına alınan O.Y, motosikleti kendisinin çalmadığını, Yiğit isimli bir arkadaşının çaldığını iddia etti. Polis motosikletin sahibine ulaşırken, gözaltına alınan O.Y.’ye trafik ve yasağa rağmen sokağa çıkmak suçlarından yaklaşık 10 bin TL ceza uyguladı. DHA