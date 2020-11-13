Antalya’da HES dönemi başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığının 29.09.2020 tarih ve 15993 sayılı “Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulaması” başlıklı genelge kapsamında Antalyakart ve HES sistemlerinin entegrasyonunu sağlamak için yürüttüğü teknik çalışmaları tamamladı. Çalışmaların bir parçası olarak toplu taşıma araçlarını kullanan tüm vatandaşların Antalyakartlarını ya da toplu taşımada kullandıkları temassız kredi kartı numaralarını hes.antalyakart.com.tr adresi üzerinden HES kodları ile eşleştirmesi gerekiyor.

RİSK VARSA ASKIYA ALINACAK

Sağlık Bakanlığı'nın HES kodu ile Antalyakart tanımlaması sağlandıktan sonra Covid-19 tanısı konulan ya da temaslı durumunda olan vatandaşların Antalyakartları izolasyon süresi boyunca askıya alınacak. Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle izolasyonda bulunması gerektiği kendisine bildirilmesine rağmen şehir içi toplu taşıma araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri, gerekli idari yaptırımların uygulanması ve gerekiyorsa suç duyurusunda bulunulması için Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacak. Yürütülen çalışma ile Covid-19 tanısı konulan ya da temaslı durumda olan kişilerin izolasyon kurallarına uyması konusunda destek sağlanması hedefleniyor.

Corona virüs ile mücadele kapsamında yapılan Antalyakart ve HES Kodu tanımlama işlemi yalnızca hes.antalyakart.com.tr internet sitesi üzerinden yapılacak. Bulaş riskinin engellenmesi ve yoğunluk olmaması için işlemler kart merkezlerinde yapılamayacak.

HES KODU NASIL ALINIR?

Corona virüs tanısı konulmayan ve temaslı olmayan ancak bugüne kadar HES kodu almamış vatandaşlar toplu taşıma araçlarını kullanmak istediklerinde öncelikle HES kodu alacak.

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.

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