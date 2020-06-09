Antalya’da korkunç olay! ”Sürekli ‘karnım, karnım’ diyordu”

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Birinci kattaki evinin camlarını temizleyen 1 aylık hamile Mızgın Şahin, dengesini kaybederek alt kattaki dükkanın tentesine düştü.

Şahin’in düştüğü yerden indirilmesi için olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri çağırıldı.Mızgın Şahin, itfaiye merdiveniyle indirildi. Aşağıda bekleyen yakınları, karnını tutup ağlayan Şahin’e sarılarak gözyaşı döktü. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şahin, tedavi için hastaneye götürüldü.

Olayı gören esnaf Veysel Sadınç, “Dükkanımda oturduğum sırada bir ses duydum. Bağrışmalar duydum. Balkondan atlayarak, düşen kızın yanına atladım. Baktım yüzüstü yatarak bağırıyor. Altına hemen bir yastık koydum. Kafasında kan vardı. Hamileymiş, sürekli ‘karnım, karnım’ diyordu” dedi. (DHA)