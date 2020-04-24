Antalya’da site sakinlerinden ağaç katliamına tepki!

Muratpaşa ilçesinde bir sitenin yönetimi, iddiaya göre astım hastalarının şikayetleri ve ağaçların yıkılma tehlikesine karşı, kesim kararı aldı. Yönetim, 25 ağacın kesimi için Orman İşletme Müdürlüğü’nden de izin aldı. Ve 21 Nisan günü ağaçların kesimine başlandı.

ŞİKAYETÇİ OLDULAR

6 ağacın kesilmesinin ardından site sakinleri kararın kendilerine bildirilmediği ve sağlam olan ağaçların kesildiği gerekçesiyle tepki gösterdi. İşçilerin kesim yapmasını durduran site sakinleri durumu polise bildirip şikayetçi oldu.

Ağaçlar kesilmiş şekilde site bahçesinde dururken, konu polis merkezine şikayetin ardından savcılığa taşındı.

”BİZE AÇIKLAMA YAPILMADI”

Ağaçların kesildiğini gören site sakinlerinden Şerife Gündoğdu, şu açıklamayı yaptı:

* Uyku esnasında sesler duydum. Daha önce budama işleri çok yapılıyordu onlardan birisi sandım.

* Aşağıya baktığımda birçok insanın yöneticiyle tartıştığını gördüm. İndiğimde de ağaçların budanmadığını, kesildiğini gördüm.

* İlerideki bir ağacın kesilmesine engel olduk ama birçok ağaç katledilmiş vaziyette.

* Yönetici, polen alerjisi olan insanlardan dolayı bu kesimin yapıldığını söyledi. Kendisinin de polen alerjisi olduğunu söyledi.

* Bize açıklama yapılmadı ve 24 tane ağacın kesim izni olduğuna dair belge gösterdi.

* Sesimizi duyuracağız. Polislere şikayet ettik, bu ağaçların buradan kaldırılmaması gerektiğini söylediler.

YÖNETİCİ: ASTIM HASTALARI İÇİN KARAR ALDIK

Sitede yaşayan astım hastaları ve ağaçların yağmurda yıkılma tehlikesine karşı kesim kararı aldıklarını ifade eden yönetici İsmail Ç., şöyle konuştu:

* Kararı yönetimle aldık. Ağaçların kökleri çok sulandığı için fazla yağmurda yıkılıyor.

* Şu ana kadar 4 tane yıkıldı, kimsenin de bundan haberi yok.

* Site sakinleri haklılar, duygusal davranıyorlar. Biz her şeyi yasalara uygun şekilde yapıyoruz.

İsmail Ç., kesilen ağaçların yerine zeytin ağacı dikeceklerini söyledi. (İHA)