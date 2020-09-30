Antalya’da toplu hamam turları yasaklandı

Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha, tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden corona virüsü salgınından korunmak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla bir dizi yeni tedbirler aldı.

Kurulu alınan yeni kararlarla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

* İlimizde, pandemide görev alan kamu kurum ve kuruluşlarında, çalışma statüsüne bakılmaksızın görev yapan sürekli işçiler dâhil bütün personelin kendi talepleri olması halinde; aylık çalışma süresi dikkate alınarak, 31.12.2020 tarihine kadar günlük 24 saat üzerinden çalıştırılmasına izin verilmesine ve buna göre planlama yapılmasına karar verilmiştir.

Kurul ayrıca Antalya’da bulunan hamamlara tur düzenlenmesini veya insanların hamamlara toplu şekilde taşınmasının yasaklanmasına, ülke genelindeki uygulamalar ve pandeminin seyri göz önünde bulundurularak iptal edildiğini de duyurdu