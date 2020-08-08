Antalya’da Turizm Ataşesi’nin cüzdanını çaldılar

Olay, 4 Ağustos Salı günü tarihi Kaleiçi'nde meydana geldi. Ülke ismi açıklanmayan bir turizm ataşesinin sırt çantasından cüzdanı yankesicilik yöntemiyle çalındı.

Şüpheliler ticari taksiyle kaçarken, ihbarla olay yerine gelen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

Şüphelilerin eşkallerini belirleyen ekipler, yabancı uyruklu S. H., F. V.'yi Kaleiçi Saat Kulesi önünde, diğer şüpheli V.P.'yi ise kaldığı otelde yakaladı.

Ekipler çalınan cep telefonu, diplomatik kimlik kartları, bankamatik kartı ve özel eşyaları bulunarak ataşeye teslim etti. Cüzdanın içerisinde bulunan 3 bin 500 TL ise bulunamadı.

Yakalanan 3 şüpheli şahıs, Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği’nce tutuklandı.