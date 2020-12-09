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Antalya’da ulaşıma yüzde 15 zam

Antalya kent merkezinde toplu taşıma esnafının yoğun talebi üzerine ulaşım ücretleri ortalama yüzde 15 zam yapılması kararı alındı.

İsmail AKIN
Güncellenme: 10:24, 09/12/2020
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Antalya’da ulaşıma yüzde 15 zam

Antalya’da zamlı tarife ile daha önce 3,20 lira olan tam ücret 3,65 liraya, 2,70 lira olan emekli 3,15 liraya, 2,70 lira olan öğretmen 3,15 liraya, 1,80 olan öğrenci biniş ücreti ise 2,20 liraya yükseltilecek. UKOME, kararı imzalanmak üzere; 114 gün sonra dün göreve başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e sundu. Kararın imzalanması halinde yeni tarife Antalya merkezinde bugünden itibaren geçerli olacak.

ÜCRETSİZ AKTARMA İŞLEMİ İSE BİRE DÜŞÜRÜLDÜ

Toplu taşıma esnafının girdilerde yaşanan maliyeti gerekçe göstererek talep ettiği zam, dün UKOME’de görüşüldü. Zamlı tarifeyle daha önce 3,20 lira olan tam ücret 3,65 liraya, 2,70 lira olan emekli 3,15 liraya, 2,70 lira olan öğretmen 3,15 liraya, 1,80 olan öğrenci biniş ücreti ise 2,20 liraya yükseltilecek . Ayrıca daha önce bir saat içinde 2-3 sefere kadar yapılan ücretsiz aktarma işlemi ise bire düşürüldü.

MUHİTTİN BÖCEK’E SUNULDU

UKOME kararı imzalanmak üzere; corona virüsü tedavisinin ardından 114 gün sonra dün göreve başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e sundu. Böcek’in kararı imzalamasıyla yeni zam tarifesi Antalya merkez ve Alanya’da bugün diğer ilçelerde ise yılbaşından itibaren uygulanmaya başlanacak.

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