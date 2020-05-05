Antalya’da vahşet! Köpekleri zehirleyerek öldürdüler

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi'nde bu gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından yollara atılan zehirli kıymaları yiyen köpekler can çekişerek öldü. Sabah saatlerinde hayvanseverler 5 köpeği ölü olarak buldu, 4 köpek ise tüm aramalara rağmen bulunamadı.

“BUNUN ADI VAHŞET”

Evli ve üç çocuk annesi masöz 53 yaşındaki Ayşe Esti vahşeti Sözcü'ye anlattı:

* Hayvanseverler ile birlikte beslediğimiz sokak köpeklerinin kimseye bir zararı yoktu. Sabah uyandığımızda beslediğimiz köpekleri sokaklarda ölü görünce şok olduk.

* Bunun adı tam bir vahşet, bazı köpeklerin yavruları da vardı, onları da ortada göremiyoruz, yaşadığımız olay sonrası büyük acı, üzüntü ve şok yaşıyoruz. Arkadaşlarımız ilgili makamlara şikayette bulundular.

“TEHDİT EDİLDİK VE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Mahalledeki köpekleri sürekli besleyen 32 yaşındaki grafik ve tasarım uzmanı Duygu Nebiloğlu ise şu ifadeleri kullandı:

* Beslediğimiz 11 köpeğimizin 5'ini ölü olarak bulduk şok olduk, diğer dördünü ise bulamadık bir yerlere gitmeleri mümkün değil çünkü burada kulübeleri vardı. Muhtemelen onlar da öldü ve geçen çöp arabaları aldı. Birkaç arkadaşım ile sokak hayvanlarına bakıyoruz bu bölgede olan ikinci vaka bu.

Birkaç kişi tarafından sokak hayvanlarını beslediğimiz için tehdit edildik, ‘Niye besliyorsunuz size ne bunun sonu kötü olur’ dediler, o kişilerden şüpheleniyoruz, şüphelendiğimiz kişileri hem tehdit edildiğimiz için hem de şüphelendiğimiz için polise suç duyurusunda bulunduk.

* Ayrıca köpeklerin dışkılarından alınan numunelerden zehir tespitinin yapılmasını sağlayacağız ki bu zehiri kim nereden nasıl aldı ortaya çıksın, çok üzgünüz ve hala şoktayız.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.