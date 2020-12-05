Antalya’daki deprem sırasında Karaman’da kayalar koptu, toz bulutu yükseldi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem Karaman'da da hissedildi. Gazipaşa ilçesine sınır olan Karaman'ın Ermenek ilçesinde deprem nedeniyle bazı kayalar yerinden oynayarak koptu.

Kayaların yerinden oynayarak kopmasının ardından toz bulutu yükseldi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Görüntülerde toz bulutun yükseldiği ve vatandaşların tedirgin olduklarına dair konuşmalar yer aldı.

KAYALIKLARIN DÜŞTÜĞÜ YERE YAKIN EVLER VE OTOGAR BULUNUYOR

Öte yandan, kayalıkların düştüğü yere yaklaşık 300 metre mesafede otogarın ve evlerin bulunduğu öğrenildi. Kayalıkların bu alanlara düşmemesi olası yaralanma ve can kaybının önüne geçmiş oldu.

MUHTAR: ORTALIK TOZ DUMAN OLDU

İlçenin Keçipazar Mahalle Muhtarı Musa Küçük, “Ben muhtarlıktaydım deprem olduğu anda dışarı fırladım. Arkama baktım kayaların düştüğünü gördüm. Ortalık toz duman oldu. Taşın düştüğü yer evlere ve otogara yaklaşık 300 metre. Millet tedirgin ve korku içinde” dedi. İHA

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