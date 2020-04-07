Antalyalılar kıtlık korkusuyla mısır ekti

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, pandemi haline gelen corona virüsü salgının yaratabileceği olası gıda sıkıntısına karşı, belediyeye ait 7 farklı alanda toplam 35 bin metrekare arazide mısır üretimine başladı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, aralarında Antalya Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya Ticaret Borsası ve Antalya Ziraat Odası'nın da bulunduğu sivil toplum örgütleriyle süreci değerlendirdiklerini söyledi.

Bu değerlendirmelerin sonucunda mısır ekimi yapmaya karar verdiklerini aktaran Başkan Uysal, ilk ekimi de Güzeloba Mahallesi'nde tarla olarak düzenlenen boş bir arazide gerçekleştirdi.

“ARAZİLERİMİZİN TAMAMINI DOLDURMAMIZ LAZIM”

Uysal, burada yaptığı açıklamada, olası bir gıda sıkıntısına karşı boş arazileri değerlendirme çağrısı yaptı.

Antalya'nın tarımla ilgili bütün sivil toplum örgütleri ve kuruluşlarının katılımıyla bu süreci organize ettiklerinin altını çizen Uysal, “Bu ortak aklın ürünüdür” dedi.

Türkiye'ye şu anda hububat satışı yapan ülkelerini ihracatı durdurduğunu belirten Başkan Uysal, şunları söyledi:

*Bizim ihracatımız devam ediyor. Bir tehlike ortaya çıkma durumu var. Zaten bu felaket zamanlarında kimse gıda satmak istemez. Stoklar artar. Bizim de buna karşı, Türkiye imkanları geniş bir ülke, arazilerimiz çok.

*Bu arazilerimizin tamamını, doldurmamız lazım. Gecikme, tereddüt bizi sıkıntıya sokar.

“TÜRKİYE'YE EKİM ÇAĞRISI YAPIYORUZ”

Mevsim itibariyle şu an için mısıra yöneldiklerini belirten Uysal:

*35 dönüme ekim yapacağız. Muratpaşa nüfus olarak ülkemizin 160'ta biridir. Kalan 159 parçamıza, bütün Türkiye'ye ekim çağrısı yapıyoruz. Bu alandaki gecikme, ülkemize zarar verir.

*Bütün potansiyelimizi kullanalım aksi halde salgının sağlık boyutundan çok gıda ve sosyo-ekonomik durumu daha üzücü hale gelebilir.

“TARIMIN DEVAMLILIĞI ŞART”

Antalya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Vural Şahin de şehir içerisindeki boş alanlarda üretim yapılmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Şahin, “Corona virüsü insanı öldürür, kıtlık insanlığı. Tarımın devamlılığı şart olduğunu biliyoruz. Muratpaşa’dan başlayan hareketin Türkiye genelinde yapılmasını istiyoruz” diye konuştu. Antalya Ziraat Odası Başkanı Nazif Alp ise bu süreçte 1 metrekare yerin boş kalmaması gerektiğini dile getirdi.