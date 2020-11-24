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Antik kentteki tarihi eser operasyonunda 4 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Milas İlçesi’ndeki Bargilya Antik Kenti kalıntılarında gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda gözaltına alınan ikisi komiser 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yaşar ANTER
Güncellenme: 11:24, 24/11/2020
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Antik kentteki tarihi eser operasyonunda 4 tutuklama

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi’nde yasa dışı yollardan temin edildiği öğrenilen yaklaşık 350 parça tarihi eseri satmak isteyen 4 kişi ile alıcı kılığına girerek pazarlık yaptı. Alışverişin yapılacağı bölgeye giden sevil ekipler ile pazarlık yapılırken Milas ve Güllük Jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

4 KİŞİDEN İKİSİ KOMİSER ÇIKTI

Operasyonda tarihi eserlerle birlikte yakalanan M.Ö., Z.B., ile Milas ve Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli Komiserler Y.R.M.ve S.G. gözaltına alındı. Şüpheliler jandarma karakolundaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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