AÖF kayıt yenileme tarihi uzatıldı! AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF sayesinde üniversite eğitimini dışarıdan tamamlama fırsatı yakalayan öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini sürdürüyor. İşlemler sırasında uygulanması gereken adımlar büyük önem taşıyor. AÖF kayıt yenileme için ise son gün 23 Ekim Cuma günü olacak.

AÖF KAYIT YENİLEME EKRANI

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre;

“Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.”

AÖF KAYIT YENİLEME ADIMLARI

AÖF kayıt yenileme işlemleri gerçekleştirirken aşağıdaki adımların sırasıyla uygulanması gerekiyor.

1. Derslerini seç.

2. Ücretini öde.

3. Otomasyondan kaydını kontrol et.

4. Ders kitapların e-Kampüs’te.

Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yapmayan öğrenciler, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme hakkını kaybeder.

Kayıt yenileme işlemini yapan öğrenciler ‘aof.anadolu.edu.tr' adresi Öğrenci Otomasyonu bağlantısından kayıtlarının yenilenip yenilenmediğini kayıt yenileme tarihleri içinde mutlaka kontrol etmelidir.

Yapılan açıklamaya göre; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.