AÖF kayıt yenileme tarihleri uzatıldı! AÖF kayıt yenileme için son gün ne zaman?

Üniversiteye gitmeye fırsatı olmayanlar veya dışarıdan okumak isteyenler için uzaktan eğitim sağlayan Açıköğretim Üniversitesi işlemlerinin uzatıldığını duyuruldu.

AÖF KAYIT YENİLEME SAYFASI

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

AÖF tarafından yapılan açıklamaya göre;

“Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri ile Açıköğretim; İktisat ve İşletme Fakültelerine; ANADOLUYÖS, İkinci Üniversite, YKS Yeni Kayıt, YKS Ek Yerleştirme, DGS ve Sağlık Lisans Tamamlama kapsamında kayıt yaptıracak adaylar için çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri 23 Ekim 2020 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

Çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemleri http://aoskayit.anadolu.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile yapılacaktır.”

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDEN ÖNEMLİ UYARI

Yapılan açıklamaya göre; Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını yeniletemeyecektir.

Bahar Döneminde kayıt yeniletecek öğrencilere Fakülte tarafından ders ataması yapılmayacak, öğrenci 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçebilecektir.