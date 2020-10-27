AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL sınavına giriş yapacak öğrencilerin sınav yerleri, 2 Aralık’ta belli olacak. AÖL sınavları ise 5-6 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

AÖL SINAV YERİ SORGULAMA ERKANI

AÖL 1. DÖNEM SINAV TAKVİMİ

AÖL 1. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020

AÖL 1. Dönem Sınavları: 05 Aralık 2020 Cumartesi – 06 Aralık 2019 Pazar

AÖL 1. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021

BAKAN SELÇUK’TAN AÖL AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından Açık Öğretim Lisesi (AÖL) için alınan yeni kararı açıkladı. Selçuk, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz. Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun.”