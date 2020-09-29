Apartman görevlisi 4 yaşındaki çocuğu darp etti

Yenişehir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Recep Ç., apartman bahçesinde karşılaştığı 4 yaşındaki Arda Özdemir'e tokat attı. Tokadın şiddetiyle yere yığılan Arda Özdemir baygınlık geçirdi.
Annesi Selvet Özdemir tarafından yerden kaldırılan Arda, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sırtında morlukların oluşan Arda, tedavisinin ardından taburcu edildi.
“BİNADAN TAŞINMAK ZORUNDA KALDIK”
Olayın ardından karakola giderek Recep Ç.'den şikayetçi olan anne Özdemir yaşananları şöyle anlattı:
* 6 Ağustos günü akşam saatlerinde çocuğumla dışarıya çıktım. Binaya yeni gelen bayanla görüşüyordum. O esnada Recep Ç. geldi, çocuğuma tokat attı, yere düştü. Çocuğum o an baygınlık geçirdi, sırtında morluklar oluştu.
* Ambulansla hastaneye kaldırdık çocuğumu. 4 saat gözetim altına aldılar. 4 yaşındaki çocuk bugün darp ediliyorsa yarın neler olabilir, düşünemiyorum.
* Hastaneden çıkınca karakola gidip şikayette bulundum. Olaydan sonra çocuğumun sağlığı için taşınmak zorunda kaldık” ifadelerini kullandı. (İHA)