Apartmanda corona virüsü paniğine neden olan madde, ‘büyü’ için sürülen domuz yağı çıktı

Melikgazi ilçesi bulunan 12 katlı bir apartmanda görevli Baki Türkoğlu, önceki gün market dönüşünde bina girişindeki halı, zil, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürüldüğünü fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Türkoğlu, maskeli bir kadının binaya girip, elindeki poşette bulunan maddeyi söz konusu yerlere bulaştırıp, daha sonra apartmandan ayrıldığını gördü.

Türkoğlu’nun haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, maddeden numune aldı. 52 ailenin yaşadığı apartman, daha sonra corona virüsü tehdidine karşı dezenfekte edilerek temizlendi.

GECEYİ KARAKOLDA GEÇİRDİ

Polis, apartmanda corona virüsü paniğine neden olan maddenin sırrını çözdü. Polisin yaptığı incelemede, güvenlik kamerasına yansıyan kadının Kezban M. olduğu belirlendi.

Kezban M., polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Geceyi karakolda geçiren Kezban M., işlemlerinin tamamlanması ardından sabah Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

DOMUZ YAĞI BÜYÜSÜ YAPTIRMIŞ

Gazetecilerin “Neden yaptınız?” sorusunu yanıtlamayan Kezban M, ‘mala zarar vermek’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Kezban M.’nin binaya bulaştırdığı maddenin domuz yağı olduğu tespit edildi. Kezban M.’nin ifadesinde kocası ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kadının domuz yağı sürdüğü binada yaşadığı, kadını kocasından uzaklaştırmak için büyü yaptırdığını söylediği öğrenildi. (DHA)