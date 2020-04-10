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Apartmanda corona virüsü paniğine neden olan madde, ‘büyü’ için sürülen domuz yağı çıktı

Kezban M. adlı kadın Kayseri'de bir apartmanın girişindeki zil ve asansör tuşlarına bir madde sürerken güvenlik kamerasına yansımıştı. Olay corona virüsü nedeniyle paniğe yol açarken gözaltına alınan Kezban M.'nin binaya bulaştırdığı kimyasalın domuz yağı olduğu ortaya çıktı.  İfadesinde eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği kadının apartmanda yaşadığını dile getiren Kezban M., kadını eşinden uzaklaştırmak için 'domuz yağı büyüsü' yaptırdığını söyledi.

12:07 -
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Apartmanda corona virüsü paniğine neden olan madde, ‘büyü’ için sürülen domuz yağı çıktı

Melikgazi ilçesi bulunan 12 katlı bir apartmanda görevli Baki Türkoğlu, önceki gün market dönüşünde bina girişindeki halı, zil, asansör tuşları ve bina içindeki tutma yerlerine yağ benzeri bir madde sürüldüğünü fark etti.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Türkoğlu, maskeli bir kadının binaya girip, elindeki poşette bulunan maddeyi söz konusu yerlere bulaştırıp, daha sonra apartmandan ayrıldığını gördü.

Türkoğlu’nun haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, maddeden numune aldı. 52 ailenin yaşadığı apartman, daha sonra corona virüsü tehdidine karşı dezenfekte edilerek temizlendi.

Kezban M.’nin apartmanın çeşitli yerlerine sürdüğü madde paniğe neden olmuştu. Foto: DHA

GECEYİ KARAKOLDA GEÇİRDİ

Polis, apartmanda corona virüsü paniğine neden olan maddenin sırrını çözdü. Polisin yaptığı incelemede, güvenlik kamerasına yansıyan kadının Kezban M. olduğu belirlendi.

Kezban M., polis ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde evinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Geceyi karakolda geçiren Kezban M., işlemlerinin tamamlanması ardından sabah Devlet Hastanesi Adli Tabipliği’nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Geceyi karakolda geçiren Kezban M. adliyeye sev edildi. Foto: DHA

DOMUZ YAĞI  BÜYÜSÜ YAPTIRMIŞ

Gazetecilerin “Neden yaptınız?” sorusunu yanıtlamayan Kezban M, ‘mala zarar vermek’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Kezban M.’nin binaya bulaştırdığı maddenin domuz yağı olduğu tespit edildi. Kezban M.’nin ifadesinde kocası ile ilişki yaşadığını iddia ettiği kadının domuz yağı sürdüğü binada yaşadığı, kadını kocasından uzaklaştırmak için büyü yaptırdığını söylediği öğrenildi.  (DHA)

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Son güncelleme: 12:18 10.04.2020
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