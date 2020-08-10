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Apartmanda koku paniği! Ekipler alarma geçti

Sivas'ta 7 katlı bir apartmanda temizlik yapan bir kadının kullandığı temizlik malzemesi paniğe neden oldu. Koku şikayeti üzerine binada inceleme yapan AFAD ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

17:29 -
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Apartmanda koku paniği! Ekipler alarma geçti

Olay, saat 14.00 sıralarında Mevlana Mahallesi 16’ncı sokakta meydana geldi. 7 katlı apartmanın en üst katında yaşayan ismi açıklanmayan bir kadının kullandığı temizlik malzemelerinin kokusu kısa sürede tüm binayı sardı.

Kokudan rahatsız olan komşular, polis ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne (AFAD) haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri maske takarak cihazlarla binada gaz kontrolü yaptı.

Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken binada oturanlar kısa süreli panik yaşadı. DHA

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