Apple’ın açığını bulan Mersinli gence verilen ödül şaşırttı!

Mersin’in Erdemli ilçesinden yaşayan ve zamanının büyük bir bölümünü telefon ve bilgisayar başında geçiren Çayan Temel, Apple’da bulduğu açıklarla birçok kez gündeme geldi.

APPLE 1.5 TL’LİK MÜZİK KLİBİ İLE TEŞEKKÜR ETTİ

Temel, şimdi de ücretli olan müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirme, dinleme ve izleme yöntemini keşfederek yeni bir açığı ortaya çıkardı. Açığı kabullenen ve kapatan Apple da, Temel’i teşekkür maili ve 1,5 TL değerindeki müzik klibi ile ödüllendirdi.



”KOMİK BİR DURUM”

Aldığı ödülü komik bulanTemel Çayan, şöyle konuştu:

”Apple’nın birçok açığını buldum. Son olarak bulduğum açık ile tamamıyla ücretli olan ve dışarıdan müdahale edilemeyen Apple müzik ve film kliplerini ücretsiz olarak indirebilmeyi, dinleme ve izleme olanağını buldum. Bunu daha sonra Apple’a bildirdim ve bana teşekkür maili gönderdiler. Daha sonraki görüşmelerimiz sonunda açığı kapattılar ve bana 1,5 lira değerindeki müzik klibi hediye ettiler. Bu komik bir durum ama gerçek.” (DHA)