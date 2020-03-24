Arabasına tabut koydu, corona uyarısı yaptı!

Bolu'da 32 yaşındaki Murat Çalık isimli kişi, vatandaşları corona virüsüne karşı uyarmak için ilginç bir yola başvurdu. Çalık, 14 AJ 048 plakalı otomobilinin tavanına tabut yerleştirerek üzerine de ‘Eğer bu okunan sela senin ya da bir sevdiğinin olmasını istemiyorsan evde kal' diye yazdı.

SELA EŞLİĞİNDE GÜN BOYUNCA KENTTE DOLAŞTI

Çalık, aracından sela eşliğinde gün boyunca kentte mahalle mahalle gezerek vatandaşları corona virüsü tehlikesine karşı uyarmaya çalıştı. Çalık'ın ilginç tepkisi dikkat çekerken, vatandaşlarda meraklı bakışlarla aracı izlediler.

POLİSLER DURDU

Çalık'ın aracı Dodurga Mahallesinde polis ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler, Çalık'ın aracının üzerindeki tabutu indirdi ve Çalık'a araca izinsiz ekleme yapmak ve dolaşmaktan dolayı idari para cezası kesti.

Corona virüsüne karşı farkındalık yaratmak isteyen Çalık, hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

ÇALIK: HABERİM YOKTU

Aracının üzerine tabut koyarak dolaşmanın izin gerektirdiğini bilmediğini belirten Çalık, “İzin gerekiyordu haberim yoktu. Böyle bir şey olduğunu öğrenince tabutu söktük. Emniyete çağırdılar. Varsa bir suçumuz çekeceğiz” dedi.

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