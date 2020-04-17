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Araç bu hale geldi, 2 genç feci şekilde can verdi

Giresun'un Çıtlakkale mevkiinde bu akşam meydana gelen trafik kazasında 2 genç ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılar yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

23:43 -
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Araç bu hale geldi, 2 genç feci şekilde can verdi

Edinilen bilgilere göre, Giresun istikametinden Ordu istikametine gitmekte olan Yiğit Teke (19) yönetimindeki 28 EC 121 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadeniz Sahil Yolu Çıtlakale mevkiinde orta refüje çarparak takla attı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazada ağır yaralanan sürücü Yiğit Teke ve aynı araçta bulunan Emir Kağan Şenel (18), kaldırıldıkları Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybettiler. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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