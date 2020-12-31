Aracı park ederken emlak ofisine girdi

Kaza, Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi Şeyhülislam Ömer Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Yeni yıl tatili için İstanbul’dan, Bodrum’a gelen 55 yaşındaki mobilya tasarımcısı Fatma Taluy Tüzün iddiaya göre, park edeceği sırada fren yerine gaza basınca, otomobil bir anda kaldırıma çıkıp emlak ofisine girdi.

OFİSTEKİ İKİ KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Kazada adeta savaş alanına dönen ofisin içinde bulunan evli ve üç çocuk babası 50 yaşındaki emlak danışmanı Hasan Yokarlı ve sekreteri ölümden döndü.

Kazadan sonra büyük şok yaşayan ve bir süre kendine gelemeyen Tüzün, olay yerine gelen polislerle birlikte Yalıkavak Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi.

“CANIMIZI KURTARDIĞIMIZA SEVİNİYORUZ”

Bodrum'da ünlülerin emlakçısı olarak bilinen Hasan Yokarlı avukatı Güniz Zor ile birlikte karakola giderek şikayetçi oldu. Yokarlı yaklaşık 100 bin liranın üzerinde zararı olduğunu belirterek “Ofisimizin önüne park etmek isteyen kadın sürücü birden hızlanıp ofise daldı, sekreterimle sağa sola kaçıştık. Fren yerine gaza bastı galiba. Ofiste otururken canımızı zor kurtardık. Herhangi birimiz ölebilir veya ağır yaralanabilirdik. Ortada ofis diye bir şey kalmadı. 100 bin TL’nin üzerinde zararımız var” diye konuştu.

“PARK EDECEKTİM OFİSE NASIL GİRDİM BİLMİYORUM”

Fatma Taluy Tüzün ise poliste verdiği ifadede “Ben park etmek istiyordum ancak nasıl oldu bilmiyorum. Gaz pedalı takılı kalmış olabilir, hala şok içerisindeyim önemli olan insanlara zarar gelmemesi “ dediği öğrenildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.