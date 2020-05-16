”Aracını neden buraya park ettin?” diyerek 67 bin lirasını çaldı!

Olay, geçen gün Yakuplu Mahallesi’ndeki bir banka şubesinin önünde meydana geldi. Para yatırmak için banka şubesine giden A.R.Ö. aracını cadde üzerine park etti. Daha sonra bankaya yönelen A.R.Ö.’nün yanına yanaşan bir kişi ”Aracını neden buraya park ettin?” diyerek kafa attı. Neye uğradığını şaşıran 30 yaşındaki adamı darbden saldırgan, A.R.Ö’nün yeleğinin içerisinde bulunan 67 bin lirayı çaldı.

BURNU VE KOLU KIRILDI

Banka görevlisinin araya girmesiyle saldırgan kaçarken yaralanan A.R.Ö. hastaneye kaldırıldı. Kolunda ve burnunda kırık olduğu anlaşılan A.R.Ö’nün şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti.

TUTUKLANDI

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, saldırganın 29 yaşındaki Berat A. olduğunı tespit etti. Olaydan önce banka önünde dolaştığı ve gasp edebileceği banka müşterileri üzeride keşif yaptığı anlaşılan Berat A., yakalanıp tutuklandı.