Araçtan fırlayan işçi elektrik direğinin altında kaldı

Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde faaliyet gösteren bir fabrikaya işçi taşıyan Recep Şirin, (55) yönetimindeki servis otobüsü, direksiyon hakimiyetini kaybedilmesi sonucu önce elektrik trafosuna sonra elektrik direğine çarptı.

CAMDAN FIRLAYIP ELEKTRİK DİREĞİNİN ALTINDA KALDI

Elektrik direğine çarpan otobüsün ön koltuğunda oturan Sedat Kaya (35) otobüsün ön camından fırlayarak kaldırıma düştü. O esnada elektrik direği ise işçi Sedat Kaya'nın üzerine düştü. Genç işçi Kaya, direğin altında kaldı.

Olay yerine gelen ambulanslar ve itfaiye ekipleri uzun çabalar sonucu direği kaldırarak işçi Sedat Kaya'yı direğin altından çıkardı. Kaya, Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

10 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI

Yaklaşık 10 kişinin bulunduğu servis aracındaki diğer işçiler hafif yaralar alarak ayakta tedavi oldu. Elektrik direğinin altında kalan Sedat Kaya'nın ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.