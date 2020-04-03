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Araçtan fırlayıp, köprüden aşağı düştüler!

İstanbul Bağcılar'da bir köprünün üzerinde ilerleyen panelvan araç, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp yan yattı. İçindekiler ise çarpmanın etkisiyle araçtan fırlayarak köprüden aşağıya düşüp yaralandı.

10:04 -
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Araçtan fırlayıp, köprüden aşağı düştüler!

Kaza, dün akşam Bağcılar İstoç Ticaret Merkezi önünde yaşandı. Sürücüsü öğrenilemeyen panelvan araç, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarpıp yan yattı. Çarpmanın etkisiyle aracın içinde savrulan 4 kişi, araçtan fırlayarak köprüden bir alt yola düşüp yaralandı.

(FOTO: İHA)

Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde dubalarla ve şerit çekerek önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yaralılar en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (İHA)

 

istanbul İstoç kaza Polis Sağlık
Son güncelleme: 10:11 03.04.2020
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