Aralarında çocuklar da var! Karantina süresi uzatıldı

Hollanda’dan 17 Nisan günü uçakla Samsun’a getirilen, aralarında öğrenciler ile iki çocuğun da bulunduğu 348 Türk vatandaşı, sağlık taramalarının ardından otobüslerle Tokat’a götürüldü.

Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu’na yerleştirilen 348 kişinin 14 günlük karantina süresi bugün doldu. Karantina altında bulunan S.K.’nin rahatsızlanması üzerine yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

KAYINPEDERİ DE GÖZLEM ALTINA ALINDI

S.K., hastanede tedavi altına alınırken, Hollanda’dan birlikte geldiği kayınpederi Y.K. de gözlem altına alındı. Y.K.’nin yapılan ilk testi negatif çıktı. Yurtta şu an kalan 346 kişinin karantina süresi iki gün uzatıldı. (DHA)