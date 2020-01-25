Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Arama kurtarma ekipleri soluk alıp veren herkese ulaşmaya çalışıyor

Elazığ, Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde depremin gerçekleştiği andan itibaren arama kurtarma ekipleri soluğu bölgede aldı. Depremin ardından yaşanan 200'ün üzerindeki artçı depreme ve eksi 15 derecelik havaya rağmen arama kurtarma ekipleri çalışmalarına aralıksız devam etti. Şu ana kadar enkaz altından en az sekiz kişi kurtarıldı. Arama kurtarma ekipleri nefes almadan çalışarak enkaz altında nefes alıp veren herkese ulaşmaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr
11:41 -
Haberler Gündem
Arama kurtarma ekipleri soluk alıp veren herkese ulaşmaya çalışıyor

Türkiye dün akşam saatlerinde Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Şu ana kadar yapılan resmi açıklamalara göre 22 kişi hayatını kaybetti.

Arama kurtarma ekipleri enkaz altından isimleri kurtarıyor. Fotoğraf: İHA

Afet ve Acil Durum Yönetmeliği Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamasına göre Sivrice'de depremin ardından 4 büyüklüğünün üzerinde 12, toplamda ise 274 artçı deprem yaşandı.

Sağlık Bakanlığ’na ait UMKE ekipleri ellerinden geleni yapıyor. Fotoğraf: İHA

Deprem sonrasında bölgeye akın eden arama ve kurtarma ekipleri büyük bir özveri ile yaşanan artçı depremlere ve dondurucu soğuğa rağmen enkaz altında soluk alıp veren herkese ulaşmaya çalışıyor.

Ekipler ateş yakarak ısınmaya çalışıyor. Fotoğraf: İHA

Şu an bölgede 39 farklı AFAD il müdürlüğünden 1167 arama kurtarma personeli ve 235 araç deprem bölgesine sevk edildi. Sekizden fazla vatandaş enkaz altından çıkarılırdı.

Arama kurtarma çalışmalarına köpekler de katılıyor. Fotoğraf: İHA

Arama kurtarma personeli saatlerdir zorlu doğa koşullarına karşı arama ve kurtarma faaliyetlerini sürdürmeye çalışıyor.

Fotoğraf: İHA

Son güncelleme: 11:50 25.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more