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Son dakika… Aranan terörist çatışmada yaralı olarak ele geçirildi

Muş'ta çatışma... Varto-Karlıova yolu üzerinde durdurulan bir aracın içindekiler ile jandarma arasında çatışma çıktı. Çatışmada, PKK'nın Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirildi.

Sozcu.com.tr
10:02 -
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Son dakika… Aranan terörist çatışmada yaralı olarak ele geçirildi

Turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli PKK’lı terörist, Muş’ta kontrol noktasında çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş’un Varto ilçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, jandarma yol kontrol noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu, turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan ‘Hayri Mava’ kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir. Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak yakalanmıştır.”

çatışma Erzurum Muş PKK son dakika terörist
Son güncelleme: 10:13 10.04.2020
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