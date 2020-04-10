Son dakika… Aranan terörist çatışmada yaralı olarak ele geçirildi

Turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan Hayri Mava kod adlı Mahmut Okay isimli PKK’lı terörist, Muş’ta kontrol noktasında çıkan çatışmada yaralı olarak ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İç güvenlik operasyonları kapsamında; Muş’un Varto ilçesi, Varto-Karlıova yolu üzerinde, jandarma yol kontrol noktasında dün akşam saatlerinde şüpheli bir araç durdurulmuş, araçtakilerle çıkan çatışmada, PKK terör örgütünün sözde Erzurum Eyaleti Doğu Gücü Sorumlusu, turuncu kategoride 1 milyon TL ödülle aranan ‘Hayri Mava’ kod adlı Mahmut Okay isimli terörist yaralı olarak ele geçirilmiştir. Teröriste yardım ve yataklık yapan bir şahıs ise sağ olarak yakalanmıştır.”