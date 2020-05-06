Arap turist sayısı yüzde 71 düştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul İstatistik Ofisi, turizm sektöründe, bir yılda yaşanan değişimleri Turizm Bülteni Mayıs 2020 sayısında ele aldı. İstatistikler salgının turizm sektöründe ciddi kayıplar yarattığını ortaya koydu.

Mart ayında İstanbul'a gelen turist sayısı bir önceki aya göre 588 bin azalarak 374 bin olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın Mart ayına göre ise İstanbul'a gelen turist sayısı yüzde 67,9 azaldı. Türkiye'ye gelen turist sayısı ise bir önceki aya göre 1 milyon azalarak 718 bin olarak gerçekleşti, bir önceki yıla göre azalış yüzde 67,8 oldu.

EN ÇOK TURİST ALMANYA'DAN

Mart ayında, Almanya'dan 35 bin turist geldi; ama geçen yıla göre yüzde 59 azalma oldu. Almanya'yı sırasıyla 33 bin ile Rusya Federasyonu, 16 bin ile İngiltere, 15 bin ile Fransa takip etti.

ARAP TURİST SAYISINDA BÜYÜK DÜŞÜŞ

Mart ayında, Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi sayısı bir önceki yıla göre 188 bin kişi azaldı. Yüzde 71 düşüşle 77 bin olarak gerçekleşti. En çok turistin geldiği Arap ülkesi, 14 bin ile Cezayir oldu. Cezayir'i sırasıyla Libya, Fas ve Tunus izledi.

OTEL DOLULUK ORANLARI YARI YARIYA DÜŞTÜ

İstanbul'da Mart 2020'de otel doluluk oranı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 59,8 azalarak yüzde 29 düzeyinde gerçekleşti. Şubat 2020'de otel doluluk oranı yüzde 65,1 oranındaydı.

Ortalama günlük oda fiyatı, kur etkisi sonucunda bir önceki yıl Mart ayına göre yüzde 14,2 azalarak 65,9 Euro olarak gerçekleşti. Toplam oda üzerinden hesaplanan odabaşı gelir ise yüzde 65,5 azalarak 19,1 Euro olarak kaydedildi.

HAVA VE DENİZ YOLCULUĞU YÜZDE 67 DÜŞTÜ

İstanbul'a havayolu ve denizyolu üzerinden gelen yolcu sayısı, bir önceki yıla göre mart ayında yüzde 67,9 azaldı. 2020 yılının Mart ayında havayolu ile 372 bin 710 turist İstanbul'a geldi.

En çok turist gelen havaalanı 261 bin ile İstanbul Havalimanı oldu. Denizyolu ile İstanbul'a gelen toplam turist sayısı bin 391 olurken, turistlerin en çok geliş yaptığı nokta, 678 turist ile Tuzla olarak kaydedildi.

312 BİN TÜRK VATANDAŞI GELDİ

İstanbul İstatistik Ofisi, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili de çalışma yaptı. Buna göre mart ayında, yurtdışından 312 bin Türk vatandaşı geldi. Bunların 312 bini havayolu, 2 bini denizyolu ile geliş yaptı. Yurtdışına ise 2 bini denizyolu ile olmak üzere, 232 bin Türk vatandaşı çıkış yaptı.

YÜZDE 53 AZALMA

İstanbul'daki havayolu yolcu sayısı Mart 2020 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 53 azalarak 3 milyon 876 bin olarak gerçekleşti. Bu yolcuların 1 milyon 794 binini iç hat, 2 milyon 81 binini dış hat yolcuları oluşturdu.