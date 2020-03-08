Arapça küfür ettiği dönerci Hataylı çıkınca…

Olay, bugün 12.00 sıralarında Beşiktaş’ta meydana geldi. Çevredeki dükkanlardan birinde çalışan döner ustasıyla ile yabancı uyruklu bir müşteri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine müşteri, Hataylı olduğunu sonradan öğrendiği ustaya Arapça küfür etti.

KAN KAYBETMEYE BAŞLADI

Küfrü anlayan usta, döner bıçağıyla müşteriyi elinden yaraladı. Bıçak darbesiyle elinde kesik oluşan müşteri kan kaybetmeye başladı. Olayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık çalışanları kan kaybeden kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahalenin ardından yaralı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Döner ustası ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (DHA-İHA)