Artan corona vakalarının ardından Mansur Yavaş’tan flaş karar

Ankara Tabip Odası'nın paylaştığı sonuçlarda, 1 Haziran'dan itibaren başlanan yeni süreçte Türkiye'deki vaka artışlarının vahim bir noktaya geldiği vurgusu yapıldı. Ankara'nın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dikkat çektiği gibi sürekli olarak ilk 5 il arasında yer aldığını hatırlatan ATO, aldıkları bilgilere göre ildeki günlük pozitif Covid-19 vaka sayısının bine yaklaştığı belirtildi.

ATO, bu süreçte Ankara'da COVID-19 hastalarına sağlık hizmeti sunan pandemi hastanelerinde servis ve yoğun bakım ünitelerinin yüzde 100 doluluk oranlarıyla hizmet verdiğini, bu hastanelerin hasta kabul edemez duruma geldiğini aktardı.

BELEDİYEYE ZİYARETÇİ SINIRLAMASI

Artan vakaların ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi de bir dizi yeni tedbir aldı. Tedbirler kapsamında belediyeye ziyaretçi girişleri sınırlandırıldı.

Kararı Twitter hesabından duyuran Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş şu ifadelere yer verdi:

* Ankara’da Covid-19 vaka artışı maalesef ilk zamanlardaki seviyeye çıkmıştır.

* Tedbirlerimizi üst seviyeye çıkarmakla birlikte çalışma arkadaşlarımızın ve sizlerin sağlığı için belediyemize ziyaretleri sınırlandırdık.

* Tüm hemşehrilerimi salgın tedbirlerine uymaya davet ediyorum.

BELEDİYEDE VAKA SAYISI 144’E YÜKSELDİ

Yavaş’ın paylaşımın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin de belediyedeki corona vaka sayısını açıkladı.

Gültekin paylaşımında “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde KOVID-19 sebebiyle tüm birimlerimizde takibe alınan personel sayısı 144’e yükselmiştir. Aynı şekilde Başkent Ankara’da da vaka sayısının hızla arttığı bilinmektedir” ifadelerine yer verdi.