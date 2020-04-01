‘Araya mesafe koyalım’ deyince polise şikayet etti!

Kent merkezi 4 Eylül Sanayi sitesinde bir işletmede çalışan yabancı uyruklu şahıs, corona virüsü tedbirleri kapsamında müşteriye ‘araya mesafe koyalım' diyerek uyarıda bulundu.

POLİSE HABER VERDİ

Türkçe konuşmada güçlük çeken yabancı uyruklu şahsın söylediklerini yanlış anlayan müşteri, yabancı uyruklu şahsın corona virüslü olabileceğini düşünerek durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri şahsın yanına kimseyi yaklaştırmayarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahısta yaptığı incelemede corona virüse karşı herhangi bir buluntuya rastlamadı. Yabancı uyruklu şahıs herhangi bir hastalığının bulunmadığı belirterek yanlış anlaşıldığını söyledi. İHA

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