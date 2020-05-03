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Arazi anlaşmazlığı üç cana mal oldu

Rize'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kanlı bitti. H.D., köy muhtarı ile muhtarın eşi ve yengesini öldürdü.

Sozcu.com.tr
07:33 -
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Arazi anlaşmazlığı üç cana mal oldu

Olay, Rize’nin Pazar ilçesinde meydana geldi. Şehitlik köyünde yaşayan ve aralarında arazi anlaşmazlığı olduğu bilinen köy muhtarı Osman Dalyanoğlu ile akrabası H.D. arasında tartışma çıktı.

Bahriye-Osman Dalyanoğlu (FOTO: İHA)

Üzerinde silah bulunan H.D., muhtara, eşi Bahriye Dalyanoğlu’na ve muhtarın yengesi Şerife Dalyanoğlu’na ateş etti. 51 yaşındaki muhtar ile 50 yaşındaki eşi olay yerinde hayatını kaybetti.

Şerife Dalyanoğlu (FOTO: İHA)

Şerife Dalyanoğlu ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede can verdi. Polis, olay sonrası kaçan katil zanlısı H.D.’yi yakalamak için operasyon başlattı. (İHA)

 

operasyon pazar Polis Rize
Son güncelleme: 07:51 03.05.2020
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