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Arazi kavgası katliama döndü

Şanlıurfa'da iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tabanca ve av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Güncellenme: 15:30, 26/12/2020
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Arazi kavgası katliama döndü

Olay, öğle saatlerinde Remzi Mahallesi’nde meydana geldi. Avcı ve Polat aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Taraflar birbirlerine tabanca ve tüfeklerle ateş açtı. Çatışma dakikalarca sürerken, mahalleli büyük korku yaşadı.

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

FOTO: DHA

Yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavisine başlanan yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri, yeni bir olay yaşanmaması için hem mahallede hem de yaralıların tedavi gördüğü hastanelerin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı. (DHA)

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Adıyaman Sağlık Şanlıurfa
Yayınlanma Tarihi:15:10,